 Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi! – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'a Burak Yılmaz müjdesi!

    Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi!

    Süper Lig'de 15 Ekim Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak 'da, Burak Yılmaz'ın forma giyme olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

    A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki Finlandiya maçı kadrosundan kasığındaki ağrı nedeniyle çıkartılan Burak Yılmaz'ın, takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar gerçekleştirdiği belirtildi.

    Milli futbolcunun durumunun iyiye gittiği, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamak istediği, karşılaşmaya yetişme olasılığının da yüksek olduğu vurgulandı.

    Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Ogenyi Onazi'ye kas yaralanması teşhisi koyulduğu, bu futbolcunun da hafta sonundaki maça yetişme durumunun bulunduğu aktarıldı.

    Slovakya Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta oyundan çıkan Kucka'nın sağ arka adalesinde yırtık olduğu kaydedilerek, bu futbolcunun ancak ligin 10. haftasındaki Galatasaray maçında forma giyebileceği ifade edildi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.