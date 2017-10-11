Saral, yaptığı açıklamada, milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı Katar ekibi El Sadd ile yaptıkları hazırlık maçıyla olumlu bir şekilde geçirdiklerini belirtti.

Takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncuların hazırlık maçında oynadığını ifade eden Saral, "İdari anlamda da önemli ziyaretler gerçekleştirdik. Katar ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri daha da pekişti." dedi.

Saral, kardeş kulüp ilan edilen El Sadd ile ilişkilerin ilerleyen dönemde daha da gelişeceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bizi Katar'da çok iyi ağırladılar. İlgileri üst düzeydi. Türkiye ve Trabzon sevgileri, iş birliğine olan yatkınlıkları muazzamdı. Yakın zamanda biz de kardeş kulübümüzü Türkiye'de ağırlayacağız. İlişkilerimizi daha da geliştirip bu ilişkinin iki kulüp için de sportif kazanca dönüşmesini hedefliyoruz. Trabzonspor'un bir dünya kulübü olması adına büyük hayallerimiz ve planlarımız var. Katar ziyaretimiz bunun önemli ayaklarından biriydi. Oradan önemli kazanımlar ve dostluklar edinerek ayrıldık. Bu kazanımlarımızın orta ve uzun vadede Trabzonspor'a katkısı çok olacaktır. "



"DERBİLERDEKİ KAYIPLARA ÜZÜLDÜK"

Artık ligde oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçını düşünmeye başladıklarını aktaran Saral, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 7 hafta sonunda arzu etmediğimiz bir yerdeyiz. Alanyaspor maçında hiç olmayacak bir yenilgi aldık. İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldık. Derbilerde deplasmanda alınan bir puan iyi gibi gözükse de bizim takımımız öyle iyi bir kadro kalitesine sahip ki bir puana üzülür noktadayız. Bu noktaya gelmek hiç kolay olmadı elbette ama şimdi bunun sonuçlarını sahada almayı arzu ettiğimiz bir döneme giriyoruz. Geçmişten aldığımız dersle önümüze bakıyoruz. Camiamız kenetlenirse, taraftarımız desteğini esirgemezse bu takım, herkesin yüzünü güldürecektir."



"GENÇ YETENEKLERİN SAYISI ARTACAK"

Trabzonspor altyapısında Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Saral, "Daha sağlıklı şekilde geleceğimizi emanet edecek çocuklarımızı ortaya çıkaracağız. Trabzonspor'un iyi bir takımı var. Bu takımda artık yeni genç oyucular da fırsat bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Saral, altyapıdan şimdi Ebrar Cumur'un da A takıma alındığını dile getirerek, "Yetenekli ve umut vadeden bir oyuncu. İlerleyen dönemde altyapıdan gelen bu tarz genç yeteneklerin sayısının arttığını hep birlikte gözleyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.