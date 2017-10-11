 Sosa geliyor! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Sosa geliyor!

    Sosa geliyor!

    ARJANTİNLİ 10 numara Sosa, yüzde yüz performansını sergileyemediğini söyledi.

    Henüz 4 maça çıkan deneyimli oyuncu, "Takıma biraz geç katıldım. Arkadaşlarımı sahada iyi tanıdığımda gerçek performansım ortaya çıkacaktır. Milli maç arasında bu eksiklerimi gidermek için ekstra çalışmalar yaptım ve bu sorunu en kısa zamanda çözeceğim. Ardından da her şey benim için daha kolay olacak" ifadesini kullandı.

    Çalışmaktan yorulmayacağız
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda ısrarla stoperde görevlendirdiği Okay, iddialı açıklamada bulundu. Okay, "Biz yeni olmasına rağmen iyi ve güçlü bir ekibiz" derken, taraftarlara da şu mesajı verdi: "Biz çalışmaktan yorulmayacağız, siz de bizi desteklemekten..."
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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