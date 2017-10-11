Sona ermeli

KARADENİZ ekibinin stoperdeki en önemli ismi Durica, puan kayıplarının artık sona ermesi gerektiğini söyledi. 35 yaşındaki Slovak savunmacı, "Bir galibiyetle yükselişe geçmemiz gerek. İyi oynadığımız maçlarda da puanlar kaybettik. Buna son vermeliyiz" diye konuştu.