 Sona ermeli – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Sona ermeli

    Sona ermeli
    KARADENİZ ekibinin stoperdeki en önemli ismi Durica, puan kayıplarının artık sona ermesi gerektiğini söyledi. 35 yaşındaki Slovak savunmacı, "Bir galibiyetle yükselişe geçmemiz gerek. İyi oynadığımız maçlarda da puanlar kaybettik. Buna son vermeliyiz" diye konuştu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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