 Rodallega’nın heyecanı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ’nın heyecanı

    Rodallega’nın heyecanı
    'da sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın hafta sonu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynama ihtimalinin düşük olması üzerine teknik direktör Ersun Yanal'ın forvet hattında Hugo 'ya görev vermeye hazırlandığı öğrenildi. İlk 7 haftalık bölümde sadece ligin 3'üncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de kendine şans bulan ve bu sezon toplamda süre aldığı 127 dakika 3 gollük performans sergileyen Rodallega'nın da forma giyebilmek için çok çalıştığı belirtildi.

    Beşiktaş derbisinde beraberlik (2-2) golünü atan Hugo Rodallega, ligde 5 maçta 127 dakikada saha kalmasına rağmen takımına 3 gol katkısı yaptı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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