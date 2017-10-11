 PENALTI KABUSU! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    PENALTI KABUSU!

    PENALTI KABUSU!
    İLK yedi haftada hakemler en çok Trabzonspor aleyhine penaltı çaldı. Fırtına'nın rakipleri 5 kez beyaz noktaya gitti. Bursaspor ve G.Birliği aleyhine ise henüz hiç penaltı çalınmadı. Osmanlıspor ve Alanyaspor aleyhine 4 penaltının verildiği ligde Sivasspor 3, Göztepe, Karabükspor, Başakşehir, Beşiktaş aleyhine 2'şer penaltı çalındı.

    Her maç gol!
    BORDO-mavililer ligdeki 7 haftada kalesini kapatamadı. Konya ve G.Birliği maçlarında 1'er gol yiyen takım; Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş mücadelelerinde 2'şer gole engel olamadı. Göztepe deplasmanında kalesinde 3 gol gören Fırtına, Alanya'dan ise tam 4 gol yedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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