PENALTI KABUSU!

İLK yedi haftada hakemler en çok Trabzonspor aleyhine penaltı çaldı. Fırtına'nın rakipleri 5 kez beyaz noktaya gitti. Bursaspor ve G.Birliği aleyhine ise henüz hiç penaltı çalınmadı. Osmanlıspor ve Alanyaspor aleyhine 4 penaltının verildiği ligde Sivasspor 3, Göztepe, Karabükspor, Başakşehir, Beşiktaş aleyhine 2'şer penaltı çalındı.



Her maç gol!

BORDO-mavililer ligdeki 7 haftada kalesini kapatamadı. Konya ve G.Birliği maçlarında 1'er gol yiyen takım; Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş mücadelelerinde 2'şer gole engel olamadı. Göztepe deplasmanında kalesinde 3 gol gören Fırtına, Alanya'dan ise tam 4 gol yedi.