MUHARREM USTA AÇIKLADI
İyi takım olursak Abdülkadirlerimiz, Yusuf Yazıcılarımız olacak ve alttan başka isimler de gelecek.
İyi takım olursak Abdülkadirlerimiz, Yusuf Yazıcılarımız olacak ve alttan başka isimler de gelecek. Hep beraber bu takıma sahip çıkmamız lazım ki geleceğimizi de garanti altına alalım. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları daha da geliştirebilirsek, 1 sene sonra her birinin değeri 15-20 milyon euro olur. Trabzonspor transfer yaparak bu yolculuğu yapamaz. Gençlere sahip çıkmamız geleceğini onlara emanet etmemiz lazım."
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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