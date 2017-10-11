 MUHARREM USTA AÇIKLADI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    AÇIKLADI

    MUHARREM USTA AÇIKLADI

    İyi takım olursak Abdülkadirlerimiz, Yusuf Yazıcılarımız olacak ve alttan başka isimler de gelecek.

    Başkan , altyapıdan yetişen genç oyuncuların kulübün geleceği için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Altyapıdan gelen oyunculara gözümüzün nuru gibi bakmamız lazım. zirvede oynayabilecek bir takıma devamlı sahip olabilirse, gençlerin geleceği daha parlak olacak ve kulübün transfere ihtiyacı azalacak" dedi. Usta şöyle devam etti: "Alt sıralara hiç kimsenin tahammülü yok. Alt sıralarda olan takımın içerisinde de bu gençler kaybolup gidecek. Geçen 2 senede de bunu gördük. Bu sene işi iyi yerlerde taşımamız lazım.

    İyi takım olursak Abdülkadirlerimiz, Yusuf Yazıcılarımız olacak ve alttan başka isimler de gelecek. Hep beraber bu takıma sahip çıkmamız lazım ki geleceğimizi de garanti altına alalım. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları daha da geliştirebilirsek, 1 sene sonra her birinin değeri 15-20 milyon euro olur. Trabzonspor transfer yaparak bu yolculuğu yapamaz. Gençlere sahip çıkmamız geleceğini onlara emanet etmemiz lazım."
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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