 İkinci baharı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    İkinci baharı

    İkinci baharı
    Geçen sezon devre arasında 200 bin euro bonservis bedeliyle 'un yolunu tutan ve geçen sezon oynadığı 28 lig maçında toplamda 3 gol kaydeden , bu dönem ilk 7 hafta sonunda bu rakama ulaştı. Bu 3 golün ikisini Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde kaydeden tecrübeli oyuncu 2 asist gerçekleştirerek toplam 5 gole doğrudan katkıda bulunmuş oldu. 30 yaşındaki milli futbolcu, 2012-2013 sezonundaki 11 gollük kariyer rekorunu bu dönem geçmeyi hedefliyor.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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