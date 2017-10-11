 Hak ettiğimiz yere ÇIKACAĞIZ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Hak ettiğimiz yere ÇIKACAĞIZ

    Hak ettiğimiz yere ÇIKACAĞIZ
    Kaptan Onur, Akhisarspor maçıyla birlikte kendileri için yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Puan tablosundaki durumun hiç kimseyi memnun etmediğini belirten tecrübeli eldiven, "Önümüzde uzun bir maraton var ve bu kayıpları telafi edip hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
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