Hak ettiğimiz yere ÇIKACAĞIZ

Kaptan Onur, Akhisarspor maçıyla birlikte kendileri için yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Puan tablosundaki durumun hiç kimseyi memnun etmediğini belirten tecrübeli eldiven, "Önümüzde uzun bir maraton var ve bu kayıpları telafi edip hak ettiğimiz yere geleceğiz" dedi.