En genç altıncı takım
Sezon başında yaptığı transferlerle ‘Yaşlanıyor’ şeklinde eleştirilerin odak noktası olan Trabzonspor, Süper Lig’in yaş ortalaması en genç altıncı takımı konumunda
KADRODA DA 5 FUTBOLCU
Trabz onspor, sezon başında 30 yaş ve üzerinde Burak Yılmaz (32), Tomas Hubocan (31), Juraj Kucka (30), Jose Sosa (32) ve Volkan Şen'i (30) kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin bu transferlerin dışında mevcut kadrosunda 30 yaş ve üzeri 5 oyuncusu bulunuyor. Karadeniz ekibinde Hugo Rodallega 32, Dame N'Doye 32, Olcay Şahan 30, Jao Pereira 33 ve Jan Durica 35 yaşında.
Defans için özel çalışma
FIRTINA ligin ilk 7 haftasında kalesinde 15 gol görerek, ligde en çok gol yiyen 4 takımdan birisi oldu. Teknik patron Ersun Yanal, antrenmanlarda bu konuda özel çalışmalar yaptırıyor. Bordo-mavili camiada, "Takım hücumda iyi... Geçen seneki gibi gol sorunu yaşanmıyor. Aksine içerde, dışarda skor buluyoruz. Sıkıntı savunmada. Kolay gol yiyoruz. Defans da düzelirse zirve ile aradaki puan farkı kapanır" görüşü hakim.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:54
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
En genç altıncı takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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