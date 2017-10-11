 En genç altıncı takım – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    En genç altıncı takım

    En genç altıncı takım

    Sezon başında yaptığı transferlerle ‘Yaşlanıyor’ şeklinde eleştirilerin odak noktası olan , Süper Lig’in yaş ortalaması en genç altıncı takımı konumunda

    KARADENİZ ekibi, Spor Toto Süper Lig'in en genç 6. takımı. Sezon başında yaptığı transferlerle "Takım yaşlanıyor" şeklinde eleştirilerin odak noktası olan , Süper Lig'in yaş ortalaması en genç 6 takımından birisi oldu. Bordo-mavili ekip 26.7 yaş ortalamasıyla; Kasımpaşa 24.7, Bursaspor 26, Göztepe 26.1, Gençlerbirliği 26.1 ve Konyaspor'un 26.2 ardından altıncı sırada yer aldı.

    KADRODA DA 5 FUTBOLCU
    Trabz onspor, sezon başında 30 yaş ve üzerinde Burak Yılmaz (32), Tomas Hubocan (31), Juraj Kucka (30), Jose Sosa (32) ve Volkan Şen'i (30) kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin bu transferlerin dışında mevcut kadrosunda 30 yaş ve üzeri 5 oyuncusu bulunuyor. Karadeniz ekibinde Hugo Rodallega 32, Dame N'Doye 32, Olcay Şahan 30, Jao Pereira 33 ve Jan Durica 35 yaşında.


    Defans için özel çalışma
    FIRTINA ligin ilk 7 haftasında kalesinde 15 gol görerek, ligde en çok gol yiyen 4 takımdan birisi oldu. Teknik patron Ersun Yanal, antrenmanlarda bu konuda özel çalışmalar yaptırıyor. Bordo-mavili camiada, "Takım hücumda iyi... Geçen seneki gibi gol sorunu yaşanmıyor. Aksine içerde, dışarda skor buluyoruz. Sıkıntı savunmada. Kolay gol yiyoruz. Defans da düzelirse zirve ile aradaki puan farkı kapanır" görüşü hakim.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:54
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