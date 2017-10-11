 Biletler satışta – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    FIRTINA'nın pazar günü saat 16.30'da evinde oynayacağı Akhisarspor maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: "Kategori 6 (kale arkaları) 25 TL, kategori 5 (doğu 3) 40 TL, kategori 4 (doğu 2) 50 TL, kategori 3 (doğu 1) 60 TL, kategori 2 (batı 2 ) 70 TL, kategori 1 (batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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