ALTYAPI MADENİ
Altyapısından Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi genç oyuncuları A takıma kazandıran Trabzonspor’da yönetim, bu konuda yeni kazanımlar elde etmek için harekete geçti
ÖZEL İDMAN PROGRAMI
Bord o-mavililerde altyapı kategorilerinde yer alan oyuncular arasında öne çıkanların belirlendikten sonra bu futbolcuların beslenme, aile, sosyal ve çevresel faktörleriyle yakından ilgilenileceği, ayrıca ekstra idman programları da hazırlanacağı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın da zirvede yarışacak bir Trabzonspor'da genç isimlerin de daha kolay kendini gösterebileceği düşüncesinde olduğu, hem sportif başarı hem de kulübün geleceği için altyapıya önem verdiği kaydedildi.
YAKINDAN İLGİLENİYOR
Bu arada Muharrem Usta'nın da genç oyuncularla yakından ilgilendiği bildirildi. Usta'nın her ay genç futbolcularla bir araya gelerek özel görüşmeler gerçekleştirdiği, ayrıca Usta'nın Jose Sosa, Burak Yılmaz ile Olcay Şahan gibi takımdaki tecrübeli oyunculardan da gençlere ağabeylik yapmalarını ve onlarla özel olarak ilgilenmelerini istediği ifade edildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
-
MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
-
Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
-
GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
ALTYAPI MADENİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.