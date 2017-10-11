 ALTYAPI MADENİ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ALTYAPI MADENİ

    ALTYAPI MADENİ

    Altyapısından Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi genç oyuncuları A takıma kazandıran ’da yönetim, bu konuda yeni kazanımlar elde etmek için harekete geçti

    Hem maddi hem de sportif anlamda başarılı olmayı hedefleyen bordomavili yönetim, kulübün geleceği için altyapıya yöneldi. Altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin A takıma kazandırılması ve ortaya koydukları performansla dikkat çekmeleri üzerine Trabzonspor yönetimi, yeni isimleri A takıma kazandırabilmek için yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında da gündemin altyapı olduğu, tüm yaş gruplarındaki özel oyuncular için detaylı bir rapor istendiği belirtildi.

    ÖZEL İDMAN PROGRAMI
    Bord o-mavililerde altyapı kategorilerinde yer alan oyuncular arasında öne çıkanların belirlendikten sonra bu futbolcuların beslenme, aile, sosyal ve çevresel faktörleriyle yakından ilgilenileceği, ayrıca ekstra idman programları da hazırlanacağı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın da zirvede yarışacak bir 'da genç isimlerin de daha kolay kendini gösterebileceği düşüncesinde olduğu, hem sportif başarı hem de kulübün geleceği için altyapıya önem verdiği kaydedildi.

    YAKINDAN İLGİLENİYOR
    Bu arada Muharrem Usta'nın da genç oyuncularla yakından ilgilendiği bildirildi. Usta'nın her ay genç futbolcularla bir araya gelerek özel görüşmeler gerçekleştirdiği, ayrıca Usta'nın Jose Sosa, Burak Yılmaz ile Olcay Şahan gibi takımdaki tecrübeli oyunculardan da gençlere ağabeylik yapmalarını ve onlarla özel olarak ilgilenmelerini istediği ifade edildi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
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