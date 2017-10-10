 Usta: Al Sadd ile kardeşiz – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Usta: Al Sadd ile kardeşiz

    Usta: Al Sadd ile kardeşiz

    Al Sadd’ın verdiği yemekte yöneticiler ve misafirler horon tepti, Başkan Usta, Katar ile Türkiye dostluğunun önemli olduğunu söyledi. ile Al Sadd kardeş kulüp oldu.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katar'a giden , özel karşılaşma oynadığı Al Sadd ile dün kardeş kulüp oldu. Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri ve kafilede yer alan davetliler, Al Sadd yönetiminin Doha'da bir restoranda verdiği yemeğe katıldı. Yemeğin ardından yönetici Gökhan Saral ve davetliler horon tepti. Al Sadd yetkilileri de horonu görüntüleyerek keyifle izlediler. Trabzonspor Başkanı Usta, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "3 gündür Katar'dayız. Katar'da Al Sadd kulübü yetkilileri bizi olağanüstü misafir ettiler. Trabzon'da stadımızın açılısına Katar emiri de gelmişti" ifadesini kullandı.

    USTA: AL SADD İLE KARDEŞİZ
    USTA şöyle devam etti: "Bizim için Katar- Türkiye dostluğu önemli. Bu dostluğun içerisine bir şey daha ilave etmek istiyoruz. Trabzonspor ile Al Sadd'ı kardeş kulüp ilan ediyoruz. Aralıkta milli takım arası var. Al Sadd'ı onlara da uygunsa Trabzon'a davet ediyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Trabzonspor ve Türkiye adına buraya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." Al Sadd Ceo 'su Turki Al Ali ise Trabzonspor'a teşekkür ederek, "Umarım Katar ziyaretinden keyif almışsınızdır. Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki bu dostluk umarız güzel yerlere devam eder" dedi.

    Yunus Emre SEL

    BeIN Sports'a ziyaret
    BAŞKAN Muharrem Usta, Okan Alemdaroğlu, Gökhan Saral, Özer Bayraktar ve Adem Beder'in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, BeIN Sports'un Doha'daki genel merkezine ziyarette bulundular. BeIN Sports'un İçerik Direktörü Mohammed Al-Bader tarafından karşılanan yöneticiler, BeIN Sports'un Türkiye'deki yayınları ve Katar'ın Dünya Kupası hazırlığı konularında sohbet ettikten sonra kanalın stüdyo ve tesisleri gezildi. Başkan Usta, Al- Bader'e ve programlardan sorumlu direktör Stephanie Paroielle'ye Trabzonspor forması hediye etti.

    SPONSOR QNB'YE FORMA
    FORMA göğüs sponsoru QNB'nin Grup İletişim Genel Müdürü Yousef Ali Darwish, Katar'da Trabzonspor'un kampını ziyaret ederek, Başkan Muharrem Usta ile bir süre görüştü. Başkan Usta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Darwish'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

    Trabzonspor, Katar bankası QNB ile forma göğüs reklamı konusunda sponsorluk anlaşması imzalamıştı. 3 yıllık forma sponsorluğu karşısında bordo-mavililer 7.5 milyon dolar kazanacak. QNB yetkilileri dün takım kampını ziyaret etti.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:08
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