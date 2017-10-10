 Onazi her an göreve hazır – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    her an göreve hazır

    Onazi her an göreve hazır
    FIRTINA'nın orta saha oyuncusu , pimi çekilmiş bomba gibi... 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, "Bana görev verildiği anda en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Beşiktaş derbisinde de aynısını yaptım. Bundan sonra artık her maçta forma giymek, takımıma destek olmak istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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