 N’Doye’dan mesaj var – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    N’Doye’dan mesaj var

    N’Doye’dan mesaj var
    2 maçta 88 dakika süre alan ve Al Sadd ile oynanan özel karşılaşmada ilk 45 dakikada görev yapan forvet , uzun bir süre sonra forma giydiğini belirtti. Senegalli yıldız, "Önemli olan benim değil takımın performansı. Son maçlarda süre alamamam hocamızın takdiri. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkabiliyor. Ama takımın içinde olmam her zaman güzel" dedi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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