 Klima rötar yaptırdı – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Klima rötar yaptırdı

    Klima rötar yaptırdı
    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katar'ın Al Sadd takımı ile özel karşılaşma oynayan , dün akşam kente geldi. Bordo-mavili kafile, THY'ye ait tarifeli uçakla yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Katar'ın başkenti Doha'dan Trabzon'a ulaştı. Bu arada klima sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uçağın kalkışında 45 dakikalık bir gecikme yaşandı. Bu akşam 18.30'da antrenman var.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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