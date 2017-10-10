 Kamp Katar’da – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Kamp Katar’da

    TEKNİK heyet, Katar'da devre arası kampı için yer tespiti yaptı. Kışın iklim koşullarının oldukça uygun olması nedeniyle Katar'da hazırlık maçı yapmayı planlayan bordomavililerin, antrenman sahalarını da oldukça beğendiği öğrenildi. Başkan Usta, "Devre arası kampı için gerekli incelemeleri yaptık. Kampı Katar'da yapabiliriz" dedi.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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