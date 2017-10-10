 İnanılmaz istatistik: 2.28 – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    İnanılmaz istatistik: 2.28

    İnanılmaz istatistik: 2.28
    SÜPER Lig'in ilk 7 haftasında rakip fileleri 16 kez sarsan maç başı 2.28 gol ortalamasıyla oynadı. 7 maçta da 2 golün altına düşmeyen Fırtına; Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, Gençlerbirliği ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise 3'er kez fileleri sarstı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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