 GÖZÜM ÜSTÜNDE EBRAR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    GÖZÜM ÜSTÜNDE EBRAR

    GÖZÜM ÜSTÜNDE EBRAR

    Başkan Usta, Al Sadd maçı sonrası soyunda odasında tebrik ettiği Tayyip ’a, “Önünde Abdülkadir ve Yusuf gibi iki güzel örnek var. Sağlam adımlarla yürümen için gerekeni yapacağız” dedi

    Altyapısından birçok Avrupa takımının transfer gündeminde yer alan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri çıkaran 'da yeni yıldız adayı Tayyip ... Al Sadd ile oynanan özel maçta sonradan oyuna dahil olan ve performansıyla da beğeni alan Tayyip Ebrar'ın özel antrenmanlara tabi tutulduğu, 17 yaşındaki genç oyuncunun da gelecek dönemlerde A takıma kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Başkan Muharrem Usta'nın da Al Sadd ile oynanan maçın ardından soyunma odasında, A takımla ilk maçına çıkan Ebrar'ı başarılı performansı nedeniyle özel tebrik ettiği öğrenildi.

    BAŞKANA TEŞEKKÜR
    Genç oyuncuya bundan sonraki süreçte gözünün üzerinde olacağını belirten Usta, "Önünde Abdülkadir ve Yusuf gibi iki güzel örnek var. Biz bu yolda daha sağlam adımlarla yürümen için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Ebrar da Usta'ya ilgiden dolayı teşekkür etti.

    Ebrar Cumur 19 Kasım 1999 yılında doğdu. Henüz 17 yaşında olan Ebrar Cumur ilk kez Trabzonspor A takım formasıyla sahaya çıktı. 10 numara pozisyonunda oynayan Ebrar'ın aynı zamanda Azerbaycan pasaportu da bulunuyor. Sol ayağını kullanan Cumur ile Başkan Usta dün havalimanında bir süre görüştü.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:49
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