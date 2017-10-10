GÖZÜM ÜSTÜNDE EBRAR

Altyapısından birçok Avrupa takımının transfer gündeminde yer alan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri çıkaran Trabzonspor'da yeni yıldız adayı Tayyip Ebrar Cumur... Al Sadd ile oynanan özel maçta sonradan oyuna dahil olan ve performansıyla da beğeni alan Tayyip Ebrar'ın özel antrenmanlara tabi tutulduğu, 17 yaşındaki genç oyuncunun da gelecek dönemlerde A takıma kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi. Başkan Muharrem Usta'nın da Al Sadd ile oynanan maçın ardından soyunma odasında, A takımla ilk maçına çıkan Ebrar'ı başarılı performansı nedeniyle özel tebrik ettiği öğrenildi.



BAŞKANA TEŞEKKÜR

Genç oyuncuya bundan sonraki süreçte gözünün üzerinde olacağını belirten Usta, "Önünde Abdülkadir ve Yusuf gibi iki güzel örnek var. Biz bu yolda daha sağlam adımlarla yürümen için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Ebrar da Usta'ya ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ebrar Cumur 19 Kasım 1999 yılında doğdu. Henüz 17 yaşında olan Ebrar Cumur ilk kez Trabzonspor A takım formasıyla sahaya çıktı. 10 numara pozisyonunda oynayan Ebrar'ın aynı zamanda Azerbaycan pasaportu da bulunuyor. Sol ayağını kullanan Cumur ile Başkan Usta dün havalimanında bir süre görüştü.