DOHA'DA HORON
Al Sadd’ın verdiği yemekte yöneticiler ve misafirler horon tepti, Başkan Usta, Katar ile Türkiye dostluğunun önemli olduğunu söyledi. Trabzonspor ile Al Sadd kardeş kulüp oldu
USTA: AL SADD İLE KARDEŞİZ
USTA şöyle devam etti: "Bizim için Katar- Türkiye dostluğu önemli. Bu dostluğun içerisine bir şey daha ilave etmek istiyoruz. Trabzonspor ile Al Sadd'ı kardeş kulüp ilan ediyoruz. Aralıkta milli takım arası var. Al Sadd'ı onlara da uygunsa Trabzon'a davet ediyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Trabzonspor ve Türkiye adına buraya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." Al Sadd Ceo 'su Turki Al Ali ise Trabzonspor'a teşekkür ederek, "Umarım Katar ziyaretinden keyif almışsınızdır. Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki bu dostluk umarız güzel yerlere devam eder" dedi.
Yunus Emre SEL
BeIN Sports'a ziyaret
BAŞKAN Muharrem Usta, Okan Alemdaroğlu, Gökhan Saral, Özer Bayraktar ve Adem Beder'in de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, BeIN Sports'un Doha'daki genel merkezine ziyarette bulundular. BeIN Sports'un İçerik Direktörü Mohammed Al-Bader tarafından karşılanan yöneticiler, BeIN Sports'un Türkiye'deki yayınları ve Katar'ın Dünya Kupası hazırlığı konularında sohbet ettikten sonra kanalın stüdyo ve tesisleri gezildi. Başkan Usta, Al- Bader'e ve programlardan sorumlu direktör Stephanie Paroielle'ye Trabzonspor forması hediye etti.
SPONSOR QNB'YE FORMA
FORMA göğüs sponsoru QNB'nin Grup İletişim Genel Müdürü Yousef Ali Darwish, Katar'da Trabzonspor'un kampını ziyaret ederek, Başkan Muharrem Usta ile bir süre görüştü. Başkan Usta ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Darwish'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
Trabzonspor, Katar bankası QNB ile forma göğüs reklamı konusunda sponsorluk anlaşması imzalamıştı. 3 yıllık forma sponsorluğu karşısında bordo-mavililer 7.5 milyon dolar kazanacak. QNB yetkilileri dün takım kampını ziyaret etti.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 04:00
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
DOHA'DA HORON haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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