Castillo’dan futbol resitali
AL Sadd maçında 90 dakika boyunca performansı ile göz dolduran Castillo, Ersun Yanal'ın da dikkatini çekti.
Teklif yağıyor
SEZON başında birçok Avrupa kulübünün teklif alan ancak Ersun Yanal'ın talimatıyla takımda kalan Fabian Castillo'ya tekrardan teklif yağıyor. Bordomavili yönetim, Kolombiyalı futbolcu için 6 milyon euro talep ederken, birkaç kulübün de bu rakama çıkabileceği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncu, son kararını Yanal ile görüştükten sonra vermeyi planlıyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
Castillo’dan futbol resitali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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