 Castillo’dan futbol resitali – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ’dan futbol resitali

    Castillo’dan futbol resitali

    AL Sadd maçında 90 dakika boyunca performansı ile göz dolduran , Ersun Yanal'ın da dikkatini çekti.

    Oynadığı futbolla Yanal'a, forma giymek istediğinin mesajını açık bir şekilde veren 25 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat, bundan sonraki süreçte de performansını artırarak devam ettireceğini belirtti. Castillo, sosyal medya hesabından da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

    Teklif yağıyor
    SEZON başında birçok Avrupa kulübünün teklif alan ancak Ersun Yanal'ın talimatıyla takımda kalan Fabian 'ya tekrardan teklif yağıyor. Bordomavili yönetim, Kolombiyalı futbolcu için 6 milyon euro talep ederken, birkaç kulübün de bu rakama çıkabileceği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncu, son kararını Yanal ile görüştükten sonra vermeyi planlıyor.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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