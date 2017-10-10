 BURAK ENDiŞESi – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    BURAK ENDiŞESi

    BURAK ENDiŞESi

    A Milli Takım’ın İzlanda maçında yeniden sakatlanan ve şiddetli ağrılar çeken ’ın Akhisar karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu dile getirildi

    Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan ve ligdeki maçlarda fedakarlık yaparak sakat oynayan Burak Yılmaz'ın, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada yeniden sakatlandığı belirtildi. Şiddetli ağrılar çektiği vurgulanan tecrübeli golcünün Trabzon'da tedavisine başlandığı belirtildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun pazar günü oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi. YANAL

    KARAR VERECEK
    Süper Lig'in yedinci haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmaya da tek idmanla çıkan Burak'ın tedavi programının devam edeceği ve dinlendirileceği ifade edildi. Yine de teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli oyuncu ile bir görüşme yaptıktan sonra net kararını vereceği öğrenildi. Burak, 2017-18 sezonunda şu ana kadar 6 maçta fileleri 7 kez sarsarak takımının gol yükünü çeken isim oldu.

    Bu sezon formasıyla 6 maçta 467 dakika görev yapan , 7 gol attı, 1 de asist yaptı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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