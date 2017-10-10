BURAK ENDiŞESi
A Milli Takım’ın İzlanda maçında yeniden sakatlanan ve şiddetli ağrılar çeken Burak Yılmaz’ın Akhisar karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu dile getirildi
Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan ve ligdeki maçlarda fedakarlık yaparak sakat oynayan Burak Yılmaz'ın, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynadığı karşılaşmada yeniden sakatlandığı belirtildi. Şiddetli ağrılar çektiği vurgulanan tecrübeli golcünün Trabzon'da tedavisine başlandığı belirtildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun pazar günü oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu kaydedildi. YANAL
KARAR VERECEK
Süper Lig'in yedinci haftasında Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmaya da tek idmanla çıkan Burak'ın tedavi programının devam edeceği ve dinlendirileceği ifade edildi. Yine de teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli oyuncu ile bir görüşme yaptıktan sonra net kararını vereceği öğrenildi. Burak, 2017-18 sezonunda şu ana kadar 6 maçta fileleri 7 kez sarsarak takımının gol yükünü çeken isim oldu.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maçta 467 dakika görev yapan Burak Yılmaz, 7 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
BURAK ENDiŞESi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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