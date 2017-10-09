 Türkiye el üstünde – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Türkiye el üstünde

    Türkiye el üstünde

    “Kime denk gelsek bizi el üstünde tutuyor. Türkiye’nin olağanüstü bir pozisyonu var burada. Katar bizim de ana sponsorumuz. Bir sonraki milli arada da Al Sadd, Türkiye’ye gelebilir.”

    BAŞKAN Muharrem Usta, Katar'da karşılaştıkları ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini de söyledi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Usta, "Kime denk gelsek herkes burada bizi el üstünde tutuyor. Türkiye'nin olağanüstü bir pozisyonu var burada. Çok değer veriliyor. Bundan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

    HEM SPOR HEM TİCARET
    KATAR'IN için de ayrı bir anlamı olduğunu hatırlatan Usta şöyle devam etti: "Biliyorsunuz bizim ana sponsorumuz, göğüs sponsorumuz. Ayrıca Katar'dan çok turist geliyor ülkemize. Spor üzerinden hem bir dostluk, hem bir ticaret, hem geleceği inşa etme... Bir sonraki milli maç arasında da Al Sadd takımı, Türkiye'ye gelebilir.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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