Türkiye el üstünde
“Kime denk gelsek bizi el üstünde tutuyor. Türkiye’nin olağanüstü bir pozisyonu var burada. Katar bizim de ana sponsorumuz. Bir sonraki milli arada da Al Sadd, Türkiye’ye gelebilir.”
HEM SPOR HEM TİCARET
KATAR'IN Trabzonspor için de ayrı bir anlamı olduğunu hatırlatan Usta şöyle devam etti: "Biliyorsunuz bizim ana sponsorumuz, göğüs sponsorumuz. Ayrıca Katar'dan çok turist geliyor ülkemize. Spor üzerinden hem bir dostluk, hem bir ticaret, hem geleceği inşa etme... Bir sonraki milli maç arasında da Al Sadd takımı, Türkiye'ye gelebilir.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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