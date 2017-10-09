Trabzonspor'a rötar şoku!

Kafileyi taşıyacak olan uçakta yaşanan klima arızası nedeniyle, 17.20'de kalkması gereken uçağın kalkışı 18.20'ye sarktı. Klimanın arızalanması sonucu uçağın içinin çok sıcak olduğu ve oyuncuların bu şekilde yolculuk yapmak istemediği belirtildi. Gerekli arızalar giderildikten sonra uçak yolculuğa uygun hale getirildi.



