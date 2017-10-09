Trabzonspor'a rötar şoku!
Trabzonspor'un Al-Sadd'ı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından, bordo-mavili kafileyi Türkiye'ye getirecek olan uçak rötar yaptı.
Kafileyi taşıyacak olan uçakta yaşanan klima arızası nedeniyle, 17.20'de kalkması gereken uçağın kalkışı 18.20'ye sarktı. Klimanın arızalanması sonucu uçağın içinin çok sıcak olduğu ve oyuncuların bu şekilde yolculuk yapmak istemediği belirtildi. Gerekli arızalar giderildikten sonra uçak yolculuğa uygun hale getirildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:41
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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