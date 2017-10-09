Trabzonspor, Al Sadd ile kardeş kulüp oldu
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katar'a giden Trabzonspor, dün özel karşılaşma oynadığı Al Sadd ile kardeş kulüp oldu.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "3 gündür Katar'dayız. Katar'da Al Sadd kulübü yetkilileri bizi olağanüstü misafir ettiler. Dün de dostluk maçımızı yaptık. Trabzon'da stadımızın açılısına Katar Emiri de gelmişti. Bizim için Katar-Türkiye dostluğu önemli. Bu dostluğun içerisine bir şey daha ilave etmek istiyoruz. Trabzonspor ile Al Sadd takımı kardeş kulüp ilan ediyoruz. Aralık ayında Milli takım arası var. Al Sadd Kulübü'nü de eğer onlara uygunsa Trabzon'a davet ediyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Trabzonspor ve Türkiye adına buraya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Al Sadd Kulübü Ceo'su Turki Al Ali ise bordo-mavili kafileye teşekkür ederek, "Umarım Katar ziyaretinden keyif almışsınızdır. Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki bu dostluk umarız güzel yerlere devam eder" diye konuştu.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:54
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TUDOR 3 TAKVİYE İSTİYOR
Toplam 5
Yorum
Mustafa YILMAZ Sizin de ne istediğiniz belli değil. Takım ligdeki en iyi futbolu oynuyor. Galatasarayın 11i hariç yedek yok takımda gayet normal bu isteyiş
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 28
Yorum
okuyucu tum yorumları okudum Arkadaşlar Tüm fb tarafdarı Yönetim sucluyken bile halen kocamı savunuyor yorumcular ozaman 7 macda ne yaptı dıye soruyorum sizlere hocanız
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DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Toplam 28
Yorum
1923 daum aykuttan daha başarılı ve karakterlidir
Trabzonspor, Al Sadd ile kardeş kulüp oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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