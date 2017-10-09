 TRABZON SERİ İSTİYOR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    TRABZON SERİ İSTİYOR

    TRABZON SERİ İSTİYOR

    Asbaşkan Çubukçu, Akhisar maçıyla galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi

    ASBAŞKAN Ahmet Çubukçu, Akhisar maçıyla birlikte ligde çıkışa geçeceklerini söyledi. Takımın genel durumundan memnun olduklarını belirten Çubukçu, "Son 13 sezonun en yüksek gol sayısına ulaştık. İlk yedi haftada fikstürümüz zordu. Akhisar maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz" dedi. Bordo-mavili yönetici, 'un her zaman hedefinin şampiyonluk olduğunu da kaydederek, "50 yıl önemli bir yıl böyle bir hedefi tutturmak lazım. İyi bir takımımız var. Umarım sonu iyi olur." diye konuştu.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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