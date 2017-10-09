Tayyip Ebrar ısınıyor

TRABZONSPOR'un Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Türk futboluna kazandırmayı planladığı 18 yaşındaki Tayyip Ebrar Cumhur, Al Sadd maçıyla birlikte bordo-mavili forma altındaki ilk maçına çıktı. 65. dakikada Sosa'nın yerine oyuna giren genç yetenek performansıyla beğeni topladı, gelecek için ümit verdi.