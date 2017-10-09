 Tayyip Ebrar ısınıyor – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Tayyip Ebrar ısınıyor

    Tayyip Ebrar ısınıyor
    TRABZONSPOR'un Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Türk futboluna kazandırmayı planladığı 18 yaşındaki Tayyip Ebrar Cumhur, Al Sadd maçıyla birlikte bordo-mavili forma altındaki ilk maçına çıktı. 65. dakikada Sosa'nın yerine oyuna giren genç yetenek performansıyla beğeni topladı, gelecek için ümit verdi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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