 ''TAKIMIN İÇİNDE OLMAK GÜZEL'' – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ''TAKIMIN İÇİNDE OLMAK GÜZEL''

    ''TAKIMIN İÇİNDE OLMAK GÜZEL''

    Trabzonspor’un forvet oyuncu Dame N’Doye, forma giyip giyememesinin hocanın takdiri olduğunu belirterek, takımın içinde olmanın güzel bir şey olduğunu söyledi.

    Bu sezon lig maçlarında kendine ilk on birde kendine yer bulamayan ve Fenerbahçe ile Göztepe maçlarında oyuna sonradan dahil olan N'Doye, Al Sadd takımıyla oynadıkları hazırlık maçında ise Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk on birde sahaya sürüldü.

    Uzun bir aradan sonra forma giyen başarılı futbolcu, Al Sadd takımıyla güzel bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gol attık ve maçın kontrolü genelde bizdeydi. Hava şartları biraz zorluyor ama 2-1 yendiğimiz için mutluyuz" dedi.

    Performansıyla ilgili olarak da konuşan N'Doye, "Uzun bir aradan sonra oynadım diyebilirim. Tabii ki takımın içinde olmak çok güzel bir şey, önemli olan benim kendi performansım değil takımın performansı. Forma giyip giyemememiz hocanın takdiri. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. 22 tane oyuncu var ve hoca oradan seçiyor" ifadelerini kullandı.

    Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Castillo ile ilgili olarak ise , "Al Sadd takımıyla oynanan maçta attığı gole çok sevindim.
    Uzun bir sakatlığın ardından onun adına sevindiğim için birlikte gol sevinci yaşadık" diyerek sözlerini noktaladı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:07
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