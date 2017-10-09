''TAKIMIN İÇİNDE OLMAK GÜZEL''
Trabzonspor’un forvet oyuncu Dame N’Doye, forma giyip giyememesinin hocanın takdiri olduğunu belirterek, takımın içinde olmanın güzel bir şey olduğunu söyledi.
Uzun bir aradan sonra forma giyen başarılı futbolcu, Al Sadd takımıyla güzel bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gol attık ve maçın kontrolü genelde bizdeydi. Hava şartları biraz zorluyor ama 2-1 yendiğimiz için mutluyuz" dedi.
Performansıyla ilgili olarak da konuşan N'Doye, "Uzun bir aradan sonra oynadım diyebilirim. Tabii ki takımın içinde olmak çok güzel bir şey, önemli olan benim kendi performansım değil takımın performansı. Forma giyip giyemememiz hocanın takdiri. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. 22 tane oyuncu var ve hoca oradan seçiyor" ifadelerini kullandı.
Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Castillo ile ilgili olarak ise Dame N'Doye, "Al Sadd takımıyla oynanan maçta attığı gole çok sevindim.
Uzun bir sakatlığın ardından onun adına sevindiğim için birlikte gol sevinci yaşadık" diyerek sözlerini noktaladı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:07
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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