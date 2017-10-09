 Kamp için uygun – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kamp için uygun

    Kamp için uygun
    TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta, Katar'ın kamp için uygun olduğunu söyledi. Maçın bir bölümünü buradaki Türk taraftarlarla birlikte izleyen Usta, "Bugün her iki ülke için de çok anlamlı bir gündü. Arkadaşlar kamp için burayı değerlendirebilirler" dedi. Usta, bir sonraki milli arada Al Sadd'ı davet ettiklerini söyledi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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