TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta, Katar'ın kamp için uygun olduğunu söyledi. Maçın bir bölümünü buradaki Türk taraftarlarla birlikte izleyen Usta, "Bugün her iki ülke için de çok anlamlı bir gündü. Arkadaşlar kamp için burayı değerlendirebilirler" dedi. Usta, bir sonraki milli arada Al Sadd'ı davet ettiklerini söyledi.