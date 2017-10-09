İŞİN BAŞI İSTİKRAR
Bir milli takım örneği yaşadık. 1.5 ay önce hoca bir kavga işine giriyor. Bir üniversitenin öğrencileri Fatih Terim ile kavga eden kişinin heykelini yaparak 'Sana minnettarız' dediler. Heykel orada, yeni gelen teknik direktör ve durum ortada.
Biz 3-4 senede 10 hoca değiştirdik. Geçen gün bir paylaşım gördüm, Cardozo'nun olduğu kadro. O kadrodan sadece 1 oyuncu var. Hepsi kayboldu. Bunların her biri hocaların kendine göre getirdikleri kadrolardı... Söylemek istediğim şey istikrar her zaman iyidir.
YENİ BİR DÜZEN GEREK
* Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki kararlar çok konuşuldu. Biz de Beşiktaş maçı için bir tek kelime söylemedik. Milli Takım'ın da tam elendiği hafta Türkiye'de niye bu işler böyle oluyorun net cevabını Beşiktaş maçına da bakarak vermek istiyorum. O maçtaki Kucka ile Talisca arasındaki pozisyonda verilen, verilmeyen karar Türkiye'nin fotoğrafıdır.
Bunu derken Okay'ın pozisyonuna değinmeden geçmeyeceğim. Talisca'ya da Okay'a da gereken yapılacak. Zira adalet duygusu zedelenmeye başlayınca bedelini ödemeye hep birlikte başlıyoruz.
Ne Fırat'a bunu söylüyorum, ne başkasına. Hakemler futbolun önemli bir parçası. Ben sistemle ilgili eleştiri yapıyorum. Yeni bir düzene ihtiyacımız var.
Bu sezon 7 maç geride kaldı. Kendi adıma en acı kaybımız Alanya maçı. İstanbul'daki maçları da kazanabilirdik. Bu takım çok iyi işlere imza atacak. Eleştiri yapalım ama sahip çıkalım.
Geçen sezon hocayı arayıp 'Artık Mehmet'i rafa kaldıralım, artık zarar veriyor' dedim. 'Kim oynasın?' sorusu çıktı. Onlar 'Artık o mevki Yusuf'undur' dediler. Ve serüven başladı.
BORCU FAİZ ARTIRDI
* Borcun 600'den 800 milyon lira'lara çıkması tamamen faizden. Kur ve faizden her yıl borç 120 milyon artıyor. Bunun için yeni projeler üretmemiz gerek. Kartal Tesisleri'ni satın alma süreci sürüyor.
DEĞERLERİNİ BULUNCA SATABİLİRİZ
ABDÜLKADİR'in Allah vergisi yeteneği var. Göztepe maçında yenildik ama onu kazandık. Maçtan sonra abileri, "17 yaşındaki çocuk kadar olamadık" dediler. Beşiktaş derbisinde de en iyisini ortaya koydu. Büyümüş de küçülmüş gibi.
Yusuf ve Abdülkadir'i birçok kulüp takip ediyor. Bizlerle de görüşüyorlar. İkisi veya bir başkası da olabilir değerini bulduğuna inandığımızda değerlendirebiliriz.
Cafer Tosun (altyapının yeni gözdesi) için asbaşkanımız görüşme yapıyor. Ailesi, 'Menajerimiz dışında biz bir şey yapmayız' diyor.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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