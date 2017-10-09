 DETAYLI KONTROL – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    DETAYLI KONTROL

    DETAYLI KONTROL
    TRANSFERİ tekrar gündeme gelen Zlatko Junuzovic için yönetim bu kez temkinli hareket edecek. Geçirdiği sakatlık nedeniyle Bremen'de bu sezon sadece 27 dakika oynayabilen Avusturyalı yıldız için detaylı sağlık raporu istenecek.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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