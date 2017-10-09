 ÇÖL FIRTINASI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ÇÖL FIRTINASI

    ÇÖL FIRTINASI

    Lige verilen milli ara nedeniyle Doha’da Katar Ligi takımlarından Al Sadd ile karşılaşan bordo-mavililer Castillo ve Uğur’un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Khoukhi kaydetti

    Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd ile Katar'ın başkenti Doha'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. 34. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Castillo'nun vuruşunda kalecinin elinden kaçırdığı top ağlarla buluştu: 0-1.

    Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. 54. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunu Uğur, ön direk dibinden kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 82. dakikada Xavi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu altı pasın içerisinde Khoukhi, direğe de vurdurarak ağlara gönderdi: 1-2. Başka gol olmayınca Fırtına sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Yunus Emre SEL
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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