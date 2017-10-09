ÇÖL FIRTINASI
Lige verilen milli ara nedeniyle Doha’da Katar Ligi takımlarından Al Sadd ile karşılaşan bordo-mavililer Castillo ve Uğur’un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Khoukhi kaydetti
Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. 54. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunu Uğur, ön direk dibinden kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 82. dakikada Xavi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu altı pasın içerisinde Khoukhi, direğe de vurdurarak ağlara gönderdi: 1-2. Başka gol olmayınca Fırtına sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Yunus Emre SEL
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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