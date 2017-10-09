"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALIYORUZ"
Trabzonspor Başkanı, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı’ya çok iyi teikfler olduğunu ifade etti. Usta, “2 futbolcu değerini bulursa bunları değerlednirebiliriz”dedi
DEĞERİNİ BULMALARI ŞART
İKİ futbolcu için önerilen rakamlara girmenin çok sağlıklı olmayacağını ifade eden Usta, "Yusuf ve Abdülkadir bizim açımızdan değerini bulursa bu değerlendirilir" dedi.
DAHA ÇOK YILDIZ YETİŞECEK
ABDÜLKADİR ve Yusuf Yazıcı'nın giderek üzerlerine koyacaklarını ifade eden Usta, "Daha çok çalışacaklar. Alt yapıda birçok genç oyuncu için idol oldular. Umarım altyapıdan daha çok yıldız yetişir" dedi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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