"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALIYORUZ"

Trabzonspor Başkanı, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı’ya çok iyi teikfler olduğunu ifade etti. Usta, “2 futbolcu değerini bulursa bunları değerlednirebiliriz”dedi

MUHARREM Usta takımın 2 yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında önemli açıklamalar da bulundu. Trabzonspor Başkanı, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'ya transfer teklifleri geldiğini vurgulayarak, "Çok kaliteli 2 oyuncumuz Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. İkisini de önemsiyoruz. Yurt dışında birçok kulüp bu iki oyuncumuzu takip ediyor ve önemsiyor. Bizlerle sürekli görüşüyorlar" ifadesini kullandı.



DEĞERİNİ BULMALARI ŞART

İKİ futbolcu için önerilen rakamlara girmenin çok sağlıklı olmayacağını ifade eden Usta, "Yusuf ve Abdülkadir bizim açımızdan değerini bulursa bu değerlendirilir" dedi.



DAHA ÇOK YILDIZ YETİŞECEK

ABDÜLKADİR ve Yusuf Yazıcı'nın giderek üzerlerine koyacaklarını ifade eden Usta, "Daha çok çalışacaklar. Alt yapıda birçok genç oyuncu için idol oldular. Umarım altyapıdan daha çok yıldız yetişir" dedi.



