Burak için alarm

İZLANDA maçı sonrası ağrıları artınca A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Burak Yılmaz, sağlık kurulu tarafından tedaviye alındı. Tecrübeli oyuncu, Akhisar maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Teknik heyet her ihtimale karşılık Rodallega ve N'Doye'dan hazır olmalarını istedi.