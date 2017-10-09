 Burak için alarm – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Burak için alarm

    Burak için alarm
    İZLANDA maçı sonrası ağrıları artınca A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Burak Yılmaz, sağlık kurulu tarafından tedaviye alındı. Tecrübeli oyuncu, Akhisar maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak. Teknik heyet her ihtimale karşılık Rodallega ve N'Doye'dan hazır olmalarını istedi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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