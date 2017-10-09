Başkan Usta'dan Yusuf ve Abdülkadir itirafı
Trabzonspor Başkanı, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı’ya çok iyi teklifler olduğunu ifade etti. Usta, “2 futbolcu değerini bulursa bunları değerledirebiliriz” dedi.
DEĞERİNİ BULMALARI ŞART
İki futbolcu için önerilen rakamlara girmenin çok sağlıklı olmayacağını ifade eden Usta, "Yusuf ve Abdülkadir bizim açımızdan değerini bulursa bu değerlendirilir" dedi.
DAHA ÇOK YILDIZ YETİŞECEK
Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'nın giderek üzerlerine koyacaklarını ifade eden Usta, "Daha çok çalışacaklar. Alt yapıda birçok genç oyuncu için idol oldular. Umarım altyapıdan daha çok yıldız yetişir" dedi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:50
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TAKIM KURMAK ZOR
Toplam 15
Yorum
gssssss şu adamı gösterip moraliimizi bozmayın milli takımı millilikten çıkardı
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 10
Yorum
mesut ozıl mesut ve bahtıyarım abılerım kardeslerım ama ben dunyada ılk onda olan topcuyum ne besıktas ne fener barcelona psg okey kapıs sayglar.......
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 2
Yorum
arda ne alaka ya . biz istiyoruz ardayı . gs nin evladıdır
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