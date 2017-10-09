 ALTAPIYA YENİ TESİS – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ALTAPIYA YENİ TESİS

    ALTAPIYA YENİ TESİS

    ‘Yeni stadın yanına hem altyapı hem de sosyal tesis yapacağız’

    Başkan Usta, altyapıya yeni tesis müjdesi de verdi: 300 bin nüfuslu İzlanda bize ders verdi. Çok iyi futbolcularımız var. Ama karşımızda makine gibi işleyen bir takım. Çünkü İzlanda'da 6 yaşında sportif eğitim başlıyor. Biz de stat çevresini altyapımızı geliştirmek için dizayn etmek istiyoruz. Eski binaları yıkıp, Trabzonspor'a muhteşem bir tesis kazandıracağız. Stadın sürekli yaşaması için sosyal tesisler de yapmak istiyoruz."
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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