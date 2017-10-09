 AKHİSAR HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    AKHİSAR HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK

    AKHİSAR HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK
    özel maç için gittiği Katar'dan bugün yurda dönecek. Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor ile sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla kaldığı yerden devam edecek.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    AKHİSAR HAZIRLIKLARI BAŞLAYACAK haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.