USTA TEKLİFİ AÇIKLADI

Katar'ın Al Sadd takımıyla yapılacak özel maç için Doha'da bulunan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta, Türkiye'den kafile ile birlikte Katar'a gelen davetlilerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Muharrem Usta, ligin ilk 7 haftalık bölümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Geriye dönüp baktığımızda çok fazlasıyla üzüldüğümüz maç Alanyaspor maçı. Hiçbir şekilde ne benim, ne oyuncuların, ne taraftarların aklından kolay kolay çıkarmadığı maç. Onu tabi ki kabul etmek mümkün değil. 50 yılda olan şey orda oldu. Ne olursa olsun Trabzonspor olarak 3-0 dan 4-3 o maçı vermemiz büyük yara oluşturdu. Beni de çok üzdü. Daha öncesinde Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Tüm Türkiye'de tartışılan konu Beşiktaş'ın mağduriyeti konusuydu. Verilen, verilmeyen pozisyonlar kartlar konuşuldu. Biz de Beşiktaş ile yaptığımız maç öncesi bir tek kelime söylemedik. Ama bu maç önemli ya da altını çizerek bazı konulara hiç girmemeye çalıştık. Maçtan sonra da girmedik ama Milli takımın da tam elendiği haftaya baktığımızda Türkiye'de niye bu işler böyle oluyor net cevabını Beşiktaş maçına da bakarak vermek istiyorum. Gerçekten adalet duygusu ortadan zedelenmeye başlandığında bunu bedelini bir şekilde ödemeye hep birlikte başlıyoruz. İş dönüyor, dolaşıyor hakkaniyet meselesine geliyor. Hak edenin karşılığında ne bulup bulmadığına geliyor. İyi bir düzenin olup olmamasına geliyor. Doğru bir sistemle yönetilip yönetilmediğimize, futbolda bunların ne kadar önemli olup olmadığına geliyor" dedi.



"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKMALIYIZ"

Beşiktaş maçında Kucka ile Talisca arasında pozisyonu örnek gösteren Usta, "Bu pozisyonu hep birlikte yaşadık. O pozisyonda verilen verilmeyen karar Türkiye'nin fotoğrafıdır. Türkiye, bundan sonrası için iyi şeyler yapacaksa bu sistemin iyi yönetilmesi lazım. Göz göre göre insanların adalet duygusunun zedeleneceği işlerin içiresinden hep beraber çıkmamız lazım. Trabzonspor'un lehine aleyhine veya Beşiktaş'ın bir başkasının aleyhine futbolda her zaman olacak ama gözümüzün önünde olan ve verilmese gereken kararlarda çok kolayca rahatça doğrular yapılamadığında bunun bedelini ödüyoruz. Bu futbolcu seçiminde, kadro kurarken de böyle sonucunu gerçekten 80 milyon ödüyor. Beşiktaş maçına kayıp olarak her ne kadar baksam da içinde yaşananlara baktığımda yine de bizim için iyi diyebilirim. Ben bunu derken Okay'ın pozisyonuna değinmeden geçmeyeceğim. Talisca'yı konuşuyorsa Okay ile ilgili de durum var. Olması gereken neyse olması lazım. Talisca'ya da Okay'a da gereken yapılacak ama herkes de şunu görecek futbol böyledir, düzenlidir, sistemlidir. Doğrular yapılmalı, bedeli kime neyse öyle olmalı. Aynı şeyi bir önceki sene de orada yaşamıştık. Quaresma'ya Yusuf Erdoğan'ın pozisyonu vardı. Bütün bunlar yani beraber hep birlikte yeni bir yolcuğuma çıkmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.



"YENİ BİR DÜZENE İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni bir düzene ihtiyaç duyulduğunu ve hakemlerin bu ailenin en önemli parçaları olduğunu vurgulayan Usta, "Aslında eleştirim onların bireysel durumlarına değil ne Fırat'ın kendisine bunu söylüyorum, ne başkasına. Ben sistemle ilgili eleştiri yapıyorum. Sistemsel sorun oldu mu insanlar önünü doğru göremiyorlar. Göremediklerinde istemeyerek de olsa bu tarz durumlar ortaya çıkıyor. Türkiye'nin çok sağlıklı bir zeminde futbol ailesi, kulüp yöneticileri, başkanlar hep beraber yeniden doğuşa ihtiyacımız var. İnşallah bunu hep beraber başarırız. Birini ötekileştirirsek hakemleri bu işin ana unsuru yaparak buradan çıkamayız. Ben onların bu sistemde en önemli ana aktör olduğunu düşünüyorum. Aleyhimize de olsa destek olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama yeni bir düzene de emin olun ihtiyacımız var. Bu kadar ülkenin milli takımın durumuna üzüldüğü günde bunu söylemem gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



"YUSUF VE ABDÜLKADİR'E TEKLİFLER VAR"

Başkan Muharrem Usta, genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e transfer teklifler geldiğini ifade ederek, "Türkiye'de genç oyuncuların ortaya çıkması konusunda sorun yaşıyoruz. Bizim açımızdan gururlu dönem. Aynı dönemde çok kaliteli iki oyuncumuz Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda. İkisini de önemsiyoruz. Sadece biz değil yurt dışında birçok kulüp bu iki oyuncumuzu takip ediyor, önemsiyor. Bizlerle görüşmeler yapıyorlar. Rakamlar konusuna şu anda girmem çok sağlıklı değil. Trabzonspor için olması gereken şu herhangi bir oyuncu Yusuf, Abdülkadir, bir başkası da olabilir bizim açımızdan değerini bulduğu dönemde Trabzonspor için gönderilmesi uygun olduğuna inanıyorsak tabi ki değerlendirebileceğimiz durumdalar. Onlar gittikçe üzerlerine koyacaklar, daha çok çalışacaklar. Ben de onlarla görüşüyorum. Oldular, gözüyle bakmıyoruz. Çok iyi teklifler geliyor, bundan sonra da daha iyi gelecek ama onlar daha işin başındalar. Türkiye'ye örnek oldular. Biz de Trabzonspor alt yapısına bu iki güzide oyuncu içerisinden şu mesajı veriyoruz, onlar yaptıysa siz de yapabilirsiniz. alt yapıda birçok genç için idol oldular. O abilerine bakabilerek biz de Abdülkadir, Yusuf olabiliriz cesareti onlara geldi. Biz de her bir gencimizi daha yakından takip ediyoruz. Umut ediyorum ki daha nice Yusuf, Abdülkadirler alt yapıdan çıkacak. İyi anlamda gözlerimiz çocuklarımızın üzerinde" şeklinde konuştu.



"KUR VE FAİZDEN HER YIL BORÇ 120 MİLYON ARTIYOR"

Trabzonspor'un borucunun eritilmesine konusunda da yeni projeler geliştirmeleri gerektiğini belirten Başkan Usta, "Biz yönetime geldiğimizde mali kongrelerde açıklamıştık. Yaklaşık 600 milyon borç vardı. Ara ara bir kaç kez söyledim. Belki sık gündeme getirdiğimizde hepimizin morali bozuluyor. Trabzonspor'un yıllık bütçesine denkleştirdiğinde geliri gideri birbirini karşılar durumda olsa, bu çok zor. Biz bunu çok yoğun uğraşılarla sponsorlukla denk düşürebiliyoruz. Bunu denk bile yapsak eski borçlardan dolayı yıllık kur farkı ve faizden 120 milyon lire Trabzonspor, üzerine yıllık yük geliyor. Seçildiniz, 3 yıl geçti. Her şey denk yaptınız, geliri giderinizi mümkün değil sponsorlukla başardınız, borcun üstüne 3 yılda 3 tane 120 milyon faiz ve kurdan fark geliyor. Biz seçileli iki yıl oldu her yıl 120 milyon yük geldi. O da 600 milyondan 850-900 milyon liraya varıyor. Trabzonspor'un yapması gereken projelerle bu borç rakamını aşağıya çekmek. Bu projelerle Trabzonspor'un aslında eli kolu çok fazla rahat değil. Seçildiğimizde iki projeden bahsediyorduk. Biri Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırması olur mu? Şu anda görünen o ki pek olmuyor. Oradan kazanç elde etme azaltıldı. Bir diğeri Kartal Tesisleri. Orası kiralık. Milli Emlak'tan satın alınıp üstüne proje yapılabilir mi? Orada satın alma fiyatı yüksek. Bütün bunları olmasına rağmen biz şu anda istediğimizin karlılığı elde edemesek yine Trabzonspor'a kazanç elde edecek projeyi yürütüyor. Satın alma süreci var, Başbakanlıktan onay çıktı. Eskisi kadar Kartal'ı satın aldığımızda yapacağımız projeyle kazanç beklemesek de daha düşük olsa oradan gelir ihtimali var. Yeni projeler üretmemiz gerekecek. Ama içinde bulunan duruma baktığımızda çok uğraşsanız denk bile yapsanız her yıl üzerine 120 milyon yük geliyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.