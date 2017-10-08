TRABZONSPOR KATAR'DA GALİP

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada Katar'ın Al Sadd takımıyla hazırlık maçı yaptı. Katar'ın başkenti Doha'daki Abdullah Bin Khalifa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan bordo-mavililer 2-1 galip ayrıldı.



Müsabakayı Abdurahman Al Jassim, Talep Selam Al Mari ve Saoud Ahmed Almaqaleh üçlüsü yönetirken Trabzonspor sahaya Onur, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Sosa, Bongonda, Bero, N'Doye, Castillo, Rodallega 11'i çıktı.



Trabzonspor, Castillo'nun 34. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



AL SADD'IN KAPTANI XAVI!

Bordo-mavililer, 54. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Al-Sadd'ın tek golünü 81. dakikada Boualem kaydetti.



Katar ekibinin yıldızı, eski Barcelonalı Xavi Hernandez, Trabzonspor karşısında sahaya kaptan olarak çıktı.