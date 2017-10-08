TRABZONSPOR KATAR'DA GALİP
Müsabakayı Abdurahman Al Jassim, Talep Selam Al Mari ve Saoud Ahmed Almaqaleh üçlüsü yönetirken Trabzonspor sahaya Onur, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Sosa, Bongonda, Bero, N'Doye, Castillo, Rodallega 11'i çıktı.
Trabzonspor, Castillo'nun 34. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
AL SADD'IN KAPTANI XAVI!
Bordo-mavililer, 54. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Al-Sadd'ın tek golünü 81. dakikada Boualem kaydetti.
Katar ekibinin yıldızı, eski Barcelonalı Xavi Hernandez, Trabzonspor karşısında sahaya kaptan olarak çıktı.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:54
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 73
Yorum
Kemalettin Şahin Milli Takıma Deportivo Emre,Honnvar Kenan,FB M.Ekici,H,Ali Kaldırım,GS Sinan,TS Olcay,Karabük Ceyhun, Bursa Yusuf,B,Şehir Tunay,Kerim alın,,
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
hikayelere karnımız tok ben söyliyim TS abdulkadir yusuf okay olcay! sen bir kuklasın seni oraya konuş diye çıkarmışlar shaktar da kaç ukraynalı oynattın hoca?
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 14
Yorum
izmirli mutlu tff sorunlu mhk sorunlu pfdk sorunlu herşeyiniz sorunlu gidin kardeşim ülke sizin gibilerden kurtulsun
TRABZONSPOR KATAR'DA GALİP haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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