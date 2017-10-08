 Subotic&Dante sesleri – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    &Dante sesleri

    Subotic&Dante sesleri

    Karadeniz ekibinin Dortmund’lu , Nice’li Dante ile ilgilendiği belirtiliyor. 33 yaşındaki Dante yaz döneminde de gündeme gelmiş ancak bu transfer olumlu sonuçlandırılamamıştı

    BORDO-mavili takımın sezon başında transfer etmek istediği Dante için yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü. Savunma hattındaki istikrarsız görüntüyü ara transfer döneminde çözmek isteyen ve bunun için şimdiden çalışmalara başlayan Karadeniz ekibinde daha önce Borussia Dortmund'un Sırp futbolcusu Subotic gündeme gelmişti. Trabzonspor'un 'in yanı sıra Dante için de çalıştığı kaydedildi. Fransa'nın Nice ekibinde forma giyen 33 yaşındaki Dante'yle de ciddi şekilde ilgilenildiği öğrenilirken, oyuncu için şimdiden pazarlığa başlandığı belirtildi.

    YANAL ÇOK İSTİYOR
    Ersun Yanal'ın da Brezilyalı savunmacıyı çok istediği seslendirildi. Bu sezon Nice'te banko oynayan futbolcu için Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Dante, Bayern Münih, Wolfsburg, Standard Liege'de de forma giymişti. 1.88 boyundaki Dante'nin sözleşmesi 2019'da bitiyor.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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