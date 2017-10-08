Subotic&Dante sesleri
Karadeniz ekibinin Dortmund’lu Subotic, Nice’li Dante ile ilgilendiği belirtiliyor. 33 yaşındaki Dante yaz döneminde de gündeme gelmiş ancak bu transfer olumlu sonuçlandırılamamıştı
YANAL ÇOK İSTİYOR
Ersun Yanal'ın da Brezilyalı savunmacıyı çok istediği seslendirildi. Bu sezon Nice'te banko oynayan futbolcu için Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Dante, Bayern Münih, Wolfsburg, Standard Liege'de de forma giymişti. 1.88 boyundaki Dante'nin sözleşmesi 2019'da bitiyor.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:27
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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