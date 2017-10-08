Sorunu ısrar ederek çözecek
Hem puan hem de para gitti
KARADENİZ ekibinde yenilgiler puan kayıplarının yanı sıra maddi kayıpları da beraberinde getirdi. Fırtına sonuçlar nedeniyle 7 milyon 700 bin TL'den olurken, puan aldığı maçlarda 7 milyon 700 bin TL'lik maddi girdi sağladı. TFF; galibiyete 2.2 milyon, beraberliğe 1.1 milyon TL prim veriyor. Trabzonspor ligde 2 galibiyet, 2 yenilgi, 3 de beraberlik aldı
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:34
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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