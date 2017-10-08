 Sorunu ısrar ederek çözecek – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Sorunu ısrar ederek çözecek

    Sorunu ısrar ederek çözecek
    BORDO-mavili takımdaki savunma problemini çözmek için çareler arayan teknik direktör 'ın önceliği mevcut savunma hattında ısrar edip, oyuncuların uyumu ile sıkıntıyı aşmak. Beşiktaş derbisinde savunmanın göbeğinde Durica-Okay'ı sağda Pereira'yı solda da Hubocan'ı oynatan tecrübeli hocanın bu 4'lüde ısrar etmeyi planladığı belirtildi.

    Hem puan hem de para gitti
    KARADENİZ ekibinde yenilgiler puan kayıplarının yanı sıra maddi kayıpları da beraberinde getirdi. Fırtına sonuçlar nedeniyle 7 milyon 700 bin TL'den olurken, puan aldığı maçlarda 7 milyon 700 bin TL'lik maddi girdi sağladı. TFF; galibiyete 2.2 milyon, beraberliğe 1.1 milyon TL prim veriyor. ligde 2 galibiyet, 2 yenilgi, 3 de beraberlik aldı
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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