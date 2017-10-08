 RUS BASINI: SERDAR TRABZON'DA – Fotomaç – 08 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    RUS BASINI: SERDAR TRABZON'DA

    RUS BASINI: SERDAR TRABZON'DA
    RUSYA'da yayın yapan Radio Sport kanalı, Spartak Moskova'nın geçen sezon bir yıllık opsiyon hakkını kullandığı 'ya ekstra bir sözleşme teklif etmeyecek. Mukavelesinin son 6 ayında bir öneri gelirse satacak. Trabzonspor ise Serdar'a gidişata göre ya ocakta bonservis bedeli ödeyip alacak, ya da imzayı attırıp bedelsiz olarak hazirandan itibaren formayı giydirecek.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    RUS BASINI: SERDAR TRABZON'DA haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.