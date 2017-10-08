"Ritim yakalamak zorundayız"

Yanal, El Sadd takımı ile oynadıkları özel maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hazırlık maçının kendileri için önemli fırsat olduğunu ifade eden Yanal, "Kadromuzun iki takımı çıkaracak çoğunlukta olması bu maçı iyi bir fırsat olarak değerlendirmemize neden oldu. Bizim Katar'la olan ilişkilerimiz ve diyaloglarımızdan dolayı bugün önemli bir deneyim gerçekleştirdik." dedi.

Yanal, Katar ile futbolun dışındaki etkenler olarak iyi bir bağ kurduğumuzu düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün sıcağın dışında her şey olumlu geçti. Oynamayan oyuncuların oynamaları, sakatlık olmadan tamamlamaları iyi bir sonuçtu. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarda ritim yakalamak ve bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Milli takıma giden oyuncularımızın dışındaki oyuncularımızın da hazırlık yapması ve sayısal olarak da onları görmemiz açısından olumlu geçti."

Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkan genç oyuncu Tayyip Ebrar ile ilgili de konuşan Yanal, "Ebrar için daha çok erken. Onun oynadığı bölgede sayısal çok fazla oyuncumuz var. Haftanın 3 günü bizimle antrenman yapıyor. Özel antrenmanlarda yaptırmaya başladık. Altyapımız bizim için değerli, ilgileneceğiz. Onun gibi birkaç oyuncumuz daha var. Onlara da her fırsatta şans verip değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Usta: "Bizi çok iyi ağırladılar"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da çok güzel bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Katar ile Türkiye arasında samimi bir havanın olduğunu burada bir daha görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırladılar. Bir sonraki milli takım arasına onları davet ettik. Türkiye'nin misafirperverliğini gösterelim istiyoruz. Spor üzerinde bu tarz organizasyonlar gerçekten çok anlam ifade ediyor. Burada Türkiye'den Katar'da görev yapan öğretmenlerimize, güvenlik güçlerine birçok arkadaşımıza rastladık. Yine çok sayıda iş adamı vardı, onlarla da görüştük. Hem onlar açısından, hem Trabzonspor açısından, hem de Katar-Türkiye açısından anlamlı bir gündü."

Usta, devre arası kampının Katar'da yapılıp yapılmayacağı yönünde bir soruya ise, "Burası kamp için uygun bir yer. Katar'a gelmişken arkadaşlarımız bunları da değerlendiriyor." şeklinde konuştu.