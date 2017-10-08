Mas yedekliği sorun etmiyor

KARADENİZ ekibinin Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde yedek kalmasının asla sorun olmayacağını söyledi. 28 yaşındaki Arjantinli sol bek, formda olanın oynayacağını belirterek, "Rekabetçi takımlarda bu tür durumlar ortaya çıkar. Benim yapmam gereken bu tür durumlarda küsmek yerine daha çok mücadele etmek ve formamı tekrar geri almaktır. Bunun bilincinde olarak idmanlarımı yapıyorum. Yeniden oynamak istiyorum ve bu noktada gereken tüm çabayı göstereceğim. Milli takıma yeniden gitmek ise benim en büyük hayallerim arasında" dedi.



İYİCE HIRS YAPTILAR

BU sezon hiç forma giyemeyen Batuhan ve Kamil Ahmet'in yanı sıra az süre alan Bongonda, N'doye, Mustafa, Uğur ve Bero gibi oyuncular idmanlarda oldukça hırslı çalışıyor. Bu futbolcular teknik direktör Yanal'ın gözüne girmeye çalışıyor