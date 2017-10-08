Mas yedekliği sorun etmiyor
İYİCE HIRS YAPTILAR
BU sezon hiç forma giyemeyen Batuhan ve Kamil Ahmet'in yanı sıra az süre alan Bongonda, N'doye, Mustafa, Uğur ve Bero gibi oyuncular idmanlarda oldukça hırslı çalışıyor. Bu futbolcular teknik direktör Yanal'ın gözüne girmeye çalışıyor
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:32
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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