 GERÇEK KAPTAN – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    GERÇEK KAPTAN

    GERÇEK KAPTAN

    Onur, ‘ameliyat olmalısın’ önerisini reddetti, takım için risk aldı

    Kaptan Onur, büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Sağ dizinde menisküs yırtığı meydana gelen Onur, sağlık ekibinin, "Ameliyat olmalısın" tavsiyesini geri çevirdi. Sezon sonuna kadar dizindeki yırtık ile mücadele edecek olan tecrübeli kalecinin özel tedavi ile oynayacağı belirtildi. 29 yaşındaki eldiven, 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına sebep olan 14 önemli sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Kaptan, bu nedenle 621 gün forma giymedi ve 91 karşılaşmada takımından uzak kaldı. Bu sezon da sakatlıklarla boğuşan Onur, bordomavili formayı toplamda 4 kez giydi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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