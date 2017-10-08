 FIRTINA KATAR’DA – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    FIRTINA KATAR’DA

    FIRTINA KATAR’DA

    Bordo-mavililer, bugün saat 20.00’de Al Sadd ile oynayacağı özel maç için dün Katar’a gitti. Kafile çok sıcak şekilde karşılandı

    Trabzonspor, bugün oynayacağı özel maç için dün saat 11.45'te Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Fırtına bugün saat 20.00'de Katar Yıldızlar Ligi takımı Al Sadd ile özel maçta karşılaşacak. Mücadeleyi BeIN Sporst 1 naklen yayınlayacak. Katar kafilesinde AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Başkanı Muharrem Usta, beraberindeki yöneticiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, eski futbolcular da yer aldı. 3 saatlik uçuşun ardından havalimanında Katarlı yetkililer tarafından karşılanan bordo-mavili kafile hiçbir kontrole tabi tutulmadan, özel araçlarla otellere gönderildi. Otelde de üzerlerinde, "Bize her yer Trabzon" yazan ve bordo- mavili bayraklarla süslenmiş limonata ve çeşitli ikramlarla karşılanan kafile, gösterilen ilgiden memnun kaldı.

    PİSTTE KOVALAMACA
    FIRTINA'nın Katar yolculuğunda ilginç anlar yaşandı. Kafilede yer alan Kolombiyalı oyunculardan Rodallega ve Castillo'nun keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Trabzon Havalimanı'nda uçağa gidiş sırasında Rodallega, Castillo'nun bavulna tekme attı. Bunun üzerine pistte Castillo, Rodallega'yı bir süre kovaladı. Kısa süren kovalamacanın ardından futbolcuların birbirlerine sarılarak gülüşmeleri dikkat çekti.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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