FIRTINA KATAR’DA
Bordo-mavililer, bugün saat 20.00’de Al Sadd ile oynayacağı özel maç için dün Katar’a gitti. Kafile çok sıcak şekilde karşılandı
PİSTTE KOVALAMACA
FIRTINA'nın Katar yolculuğunda ilginç anlar yaşandı. Kafilede yer alan Kolombiyalı oyunculardan Rodallega ve Castillo'nun keyifli olduğu gözlerden kaçmadı. Trabzon Havalimanı'nda uçağa gidiş sırasında Rodallega, Castillo'nun bavulna tekme attı. Bunun üzerine pistte Castillo, Rodallega'yı bir süre kovaladı. Kısa süren kovalamacanın ardından futbolcuların birbirlerine sarılarak gülüşmeleri dikkat çekti.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
FIRTINA KATAR’DA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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