Esteban: Bir yere gitmem

Esteban, Trabzonspor’dan kesinlikle ayrılmayacağını açıkladı.

Alanya maçının ikinci yarısına çıkmayan kaleci Esteban'ın ayrılmak istediği iddia ediliyordu. Ancak Kosta Rikalı kaleci, bu iddiaları yalanladı. Bordomavili formadan vazgeçmeyeceğini belirten tecrübeli eldiven, "Son günlerde medyada çıkan bazı haberlere açıklık getirmek istiyorum. Trabzonspordan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Kalbim, ruhum ve tüm hislerim taraftarlarımız ve Trabzon halkı ile birliktedir. Burada 2 yıllık kontratım var, bunu tamamlamak istiyorum ve daha sonrasında da kariyerimi de burada bitirmek istiyorum. Hepsini adım adım yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.