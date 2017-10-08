 Esteban: Bir yere gitmem – Fotomaç – 08 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Esteban: Bir yere gitmem

    Esteban: Bir yere gitmem

    Esteban, ’dan kesinlikle ayrılmayacağını açıkladı.

    Alanya maçının ikinci yarısına çıkmayan kaleci Esteban'ın ayrılmak istediği iddia ediliyordu. Ancak Kosta Rikalı kaleci, bu iddiaları yalanladı. Bordomavili formadan vazgeçmeyeceğini belirten tecrübeli eldiven, "Son günlerde medyada çıkan bazı haberlere açıklık getirmek istiyorum. Trabzonspordan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Kalbim, ruhum ve tüm hislerim taraftarlarımız ve Trabzon halkı ile birliktedir. Burada 2 yıllık kontratım var, bunu tamamlamak istiyorum ve daha sonrasında da kariyerimi de burada bitirmek istiyorum. Hepsini adım adım yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Esteban: Bir yere gitmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.