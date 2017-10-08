 Burada olmaktan çok mutluyuz – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Burada olmaktan çok mutluyuz

    Burada olmaktan çok mutluyuz
    TEKNİK direktör Ersun Yanal, bugün maçın oynanacağı Katar'daki stadyumda basın toplantısı düzenledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Dost ülke Katar'da bulunmaktan son derece mutluyuz. Bizi son derece iyi misafir ediyorlar. Hazırlık maçı eksikleri görme anlamında bize fırsat sunacak. Tribünlere iyi futbol seyrettirmek istiyoruz" dedi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:24
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