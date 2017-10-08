 Beş futbolcu fileleri sarstı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Beş futbolcu fileleri sarstı

    Beş futbolcu fileleri sarstı
    Süper Lig'de ilk 7 haftada filelere 16 gol gönderen bordo-mavililer, son 13 sezonun en skorer dönemini yaşıyor. Trabzonspor'da ilk 7 haftada 5 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde Burak 7, Rodallega ve Olcay 3'er, Kucka 2, Onazi ise 1 kez fileleri sarstı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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