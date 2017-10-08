Beş futbolcu fileleri sarstı

Süper Lig'de ilk 7 haftada filelere 16 gol gönderen bordo-mavililer, son 13 sezonun en skorer dönemini yaşıyor. Trabzonspor'da ilk 7 haftada 5 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde Burak 7, Rodallega ve Olcay 3'er, Kucka 2, Onazi ise 1 kez fileleri sarstı.