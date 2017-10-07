ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ
Alanya faciası sonrası fırtınalar kopan Trabzon’a Beşiktaş karşısındaki sonuç değil ama futbol moral verdi. Yanal, “Zorlu seride kayıplar oldu ancak Trabzon’un zirveye doğru yürüyüşü başlayacak” dedi
FARKLI BİR TRABZONSPOR
Tecrübeli çalıştırıcı, hücumdaki başarıları takım savunmasında da göstermeleri gerektiğini ifade ederek, "Takım olarak hem savunmayı hem de hücumu yapmalıyız. Benim futbol felsefem zaten bu yönde. Beşiktaş derbisinde sahadakiler gibi girenlerin de katkısı yüksek oldu. Kadro zenginliğimiz ortaya çıkıyor. Savunma yönünde de eksikleri giderince, farklı bir Trabzon ortaya çıkacak. Bu Trabzon zirveye çıkacak ve yarışta sonuna kadar iddiasını gösterecek" ifadesini kullandı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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