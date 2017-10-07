 ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ

    ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ

    Alanya faciası sonrası fırtınalar kopan Trabzon’a Beşiktaş karşısındaki sonuç değil ama futbol moral verdi. Yanal, “Zorlu seride kayıplar oldu ancak Trabzon’un zirveye doğru yürüyüşü başlayacak” dedi

    TEKNİK direktör Ersun Yanal, Trabzon'a güveniyor. Alanya faciası sonrası tozdumana dönen bordomavililerde Beşiktaş karşısında alınan beraberlik değil ama son bölümde rakibini ezen futbol gelecek adına umut vericiydi. Beşiktaş karşısında güçlerini test ettiklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, herkesin Trabzon'u nasıl takım olduğunu gördüğünü ifade ederek, "Bunun dahası da var" dedi. "Zor bir seriyi geride bıraktık. Ummadığımız kayıplar oldu ama biz gerçek 'u ortaya kısa sürede çıkaracağımıza inanıyoruz" diyen Yanal, geçen yıl 10 maçlık bir seri yakalamaları halinde zirve yarışına ağırlıklarını koyacaklarını ifade ederek, "Şu anda lider ile aramızdaki puan farkı 10. Ancak daha ligin başındayız. Bundan sonra seri galibiyetler tüm tabloyu değiştirebilir" diye konuştu.

    FARKLI BİR TRABZONSPOR
    Tecrübeli çalıştırıcı, hücumdaki başarıları takım savunmasında da göstermeleri gerektiğini ifade ederek, "Takım olarak hem savunmayı hem de hücumu yapmalıyız. Benim futbol felsefem zaten bu yönde. Beşiktaş derbisinde sahadakiler gibi girenlerin de katkısı yüksek oldu. Kadro zenginliğimiz ortaya çıkıyor. Savunma yönünde de eksikleri giderince, farklı bir Trabzon ortaya çıkacak. Bu Trabzon zirveye çıkacak ve yarışta sonuna kadar iddiasını gösterecek" ifadesini kullandı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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